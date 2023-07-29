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В России спрогнозировали падение добычи газа

Эксперт Амирагян: добыча газа в РФ может опуститься до уровня 2010-х годов

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Matthias Rietschel/AP

Директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян заявил, что добыча газа в России в 2023 году может опуститься до уровня середины 2010-х годов 620–640 миллиардов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, на показателях добычи может сказаться падение темпов экспорта российского газа во втором полугодии.

При этом поддержку добыче окажет плановый рост поставок газа в Китай, а также внутренний спрос в случае холодной погоды осенью-зимой, считает Амирагян.

Он подчеркнул, что, учитывая это, по итогам 2023 года добыча газа в Российской Федерации может составить порядка 620-640 миллиардов кубометров. Это на 5-8% ниже, чем в 2022 году, а также соответствует показателям середины 2010-х годов.

До этого стало известно, что сокращение производства газа в России в июне 2023 года замедлилось на 4,5%, до 44,8 млрд кубометров.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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