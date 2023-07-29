Эксперт рассказал, в каких случаях могут отказать в пенсии

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что россиянам могут отказать в пенсии по старости при несоблюдении нескольких условий.

По словам эксперта, без пенсии можно остаться из-за недостатка индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов) или нехватки стажа. Два этих фактора могут привести к отказу в страховой пенсии для россиян от Социального фонда России. При этом неважно, продолжает ли гражданин работать после наступления пенсионного возраста.

Виноградов напомнил, что для получения выплат необходим стаж работы не менее 14 лет и 25,8 пенсионных балла. В случае, если условия не соблюдены, гражданин может продолжить работать до накопления нужного стажа. Также можно докупить баллы, но для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд.

«Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», — отметил Виноградов.

21 июля член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 августа в России начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ впервые сообщило о среднем размере пенсии в четырех новых российских регионах.