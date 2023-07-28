В России оценили последствия роста ключевых ставок в ЕС и США для курса рубля

Повышение ключевых ставок в Евросоюзе (ЕС) и США, скорее всего, не скажется на курсе рубля, спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Накануне Европейский Центробанк поднял три ключевые ставки на 0,25 процентного пункта, а 26 июля Федеральная резервная система США увеличила ключевую ставку на ту же величину.

В случае отсутствия санкций против России инвесторы продавали бы инструменты, которые номинированы в рублях, покупали доллары и евро и уходили в инструменты США и Европы, считает эксперт. Такая тактика вела бы к ослаблению курса рубля, пояснил Григорьев.

«Сейчас наш финансовый рынок от западного практически полностью отделен. Нерезиденты из недружественных стран, да и из дружественных тоже не участвуют в операциях на российском рынке. Поэтому такого эффекта, который бы мог быть, не произойдет», — уточнил экономист.

21 июля Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых, объяснив это, прежде всего, текущими темпами инфляции. Курс рубля слабо отреагировал на это. Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер допустил, что в дальнейшем повышение ставки будет способствовать укреплению курса рубля к доллару и остальным валютам.

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