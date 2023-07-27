Россияне взяли автокредитов на полтриллиона рублей

В первом полугодии 2023 года банки выдали россиянам автокредитов на сумму 499,8 млрд рулей, посчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 61,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения бюро.

Наибольший объем выданных автокредитов в это году был отмечен в Москве. Там банки предоставили россиянам автокредиты на сумму 44,9 млрд рублей. В топ-5 также попали Московская область (35,4 млрд. рублей), Санкт-Петербург (30,6 млрд), Татарстан (22,9 млрд) и Краснодарский край (22,9 млрд).

«это (рост объема выданных автокредитов — «Газета.Ru») связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года. После... ситуация стабилизироваась.... Кроме того, рост объемов... в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования... увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Директор департамента Центрального Банка России Кирилл Тремасов в конце мая отметил увеличение потребительского спроса в стране, уточнив, что одним из факторов тенденции является рост автокредитов.

Ранее сообщалось о росте доли молодых обладателей автокредитов в России.