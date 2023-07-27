В МИД заявили, что передача удобрений нуждающимся странам не входила в зерновую сделку

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил журналистам, что приостановка зерновой сделки не говорит о том, что РФ отказывается от усилий по возвращению удобрений, которые заблокированы в европейских портах, передает РИА Новости.

«Абсолютно нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вершинин подчеркнул, что решение о передаче заблокированных в европейских странах удобрений нуждающимся странам не являлось частью зерновой сделки.

«Это наши удобрения, мы выделили средства на их доставку, но пока только две страны (Малави и Кения) их получили. Они (удобрения — «Газета.ru») еще остаются (в портах Европы), мы готовы эту безвозмездную практику продолжать. Новые варианты поставок прорабатываются», — отметил замглавы российского МИД.

До этого председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Украина, США и НАТО использовали зерновой коридор в рамках зерновой сделки для того, чтобы совершать диверсии против России.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.