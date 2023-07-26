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Сокращение добычи российского газа начало замедляться

«Ъ»: сокращение добычи газа в России снизилось на 4,5% по итогам июня

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Reuters

Сокращение производства газа в России в июне 2023 года замедлилось на 4,5%, до 44,8 млрд кубометров. Это объясняется эффектом высокой базы прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Объем добычи газа в РФ в январе — июне 2023 года сократился примерно на 9,8% год к году, до 330 млрд кубометров газа. В июне было произведено 44,8 млрд кубометров газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что результаты июня оказались ожидаемы. При этом июньские показатели могли быть выше, если бы не производились профилактические работы на «Ямал СПГ».

Аналитики добавили, что не месторождениях некоторых крупных российских компаний в июне наблюдалось снижение добычи как газа, так и нефти. Поэтому по итогам 2023 года можно ожидать снижение добычи в стране на уровне 6%, до 630 млрд кубометров, если не будет каких-либо серьезных изменений.

В середине июня министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что добыча газа в России идет на 8-9% ниже прогноза. При этом министр подчеркнул, что называть конкретные объемы экспорта газа пока рано.

Ранее в России раскрыли, когда в стране закончатся запасы газа.

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