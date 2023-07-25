Стало известно о возможном укреплении курса рубля

Курс рубля опустился ниже реальной стоимости, и сейчас происходит коррекция рынка. В ближайшее время ситуация изменится и российская валюта будет укрепляться. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«В ближайшее время рубль продолжит понемногу укрепляться по отношению к евро и к доллару. Я не думаю, что укрепление будет очень сильным. Мне кажется, что пока на ближайшее время потенциал укрепления рубля относительно доллара — 88-89 рублей за доллар, потенциал евро — 95-96», — отметил Григорьев.

По его словам, до этого рубль ослабевал из-за того, что был нарушен баланс экспорта и импорта. Также на курс повлияли конъюнктурные события конца июня и действия спекулянтов.

Он добавил, что сейчас рубль стал укрепляться сильнее к евро, так как доллар более востребованная в мире валюта. С учетом того, что американская валюта чаще используется при расчетах, в резервах и кредитовании, устойчивость евро уменьшается.

25 июля управляющий активами управляющей компании ПСБ Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что для поддержания рубля необходимо повышение ключевой ставки и введение налогового периода.

Ранее в ЦБ объяснили ослабление рубля в июне-июле.