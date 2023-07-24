«Казпочта» приостановила обслуживание переводов системы «Юнистрим»

«Казпочта» с 20 июля временно перестала принимать и отправлять деньги в российской платежной системе «Юнистрим», попавшей под санкции США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кол-центр национального оператора почты Казахстана.

Оператор уточнила, что переводы остановлены из-за санкций. При этом она не ответила, когда возможно их возобновление. Приостановили работу с «Юнистримом» также крупнейший банк Узбекистана Xalq banki (Народный банк) и местный Ипотека-банк.

По информации агентства, казахстанский «Нурбанк» продолжил делать обслуживать переводы «Юнистрима».

20 июля США ввели блокирующие санкции против «Юнистрима», что запрещает ведение лицами США бизнеса с российской компанией. В санкционный перечень Вашингтона также попали «Тинькофф Банк», «Локо Банк», банк «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк. Всего в списке оказались 95 юридических и 16 физических лиц из России.

Ранее «Тинькофф Банк» затруднился назвать сроки восстановления международных переводов.