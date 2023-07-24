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Россиянам рассказали, как при инвестициях учитывать прогноз по ключевой ставке ЦБ

Финансист Рогов: инвесторам нужно учитывать факт роста ключевой ставки и риторику ЦБ

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российским инвесторам нужно учитывать факт повышения ключевой ставки Центробанка и риторику регулятора, сообщил газете «Известия» руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов. Он рассказал, куда вкладывать деньги при росте ключевой ставки.

По словам финансиста, при повышении ставки на 1 процентный пункт есть смысл на часть портфеля купить облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном и сроком погашения более восьми лет. Именно по таким бумагам будет возможность зафиксировать доходность к погашению на уровне более 11% годовых, сказал он.

Инвестор сможет заработать и на росте цены бумаг, если возникнут предпосылки для снижения ключевой ставки. В ОФЗ с погашением в 2039 и 2041 годах доходность может составить от 11,5% при околонулевом риске, подчеркнул Рогов. Позиция в ОФЗ будет зависеть от риторики регулятора, уточнил он: при ожиданиях неповышения ставки позицию в бумагах с большим сроком до погашения можно смело формировать, при прогнозах роста ставки лучше делать это поэтапно и учитывать уровень инфляции.

Рогов призвал также не списывать со счетов акции. По его мнению, лучше обратить внимание на голубые фишки (акции крупных и наиболее стабильных компаний), в особенности компаний–экспортеров, черных металлургов и продуктовых ретейлеров.

В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 8,5% годовых и не исключил ее дальнейшего повышения на следующих заседаниях совета директоров.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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