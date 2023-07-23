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В Минске рассказали о послаблениях России на железнодорожные перевозки

В Минске сообщили о предоставленной Россией скидке на железнодорожные перевозки

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович заявил, что Российская Федерация предоставила Минску скидку на железнодорожные перевозки. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, тарифы на перемещение по железной дороги занимают большую часть в логистике перевалки белорусских экспортных грузов через Россию — около 60%.

Он подчеркнул, что также влияет и стоимость перевалки в порту, Минск старается везти туда, где дешевле. По его словам, существует совместная с Россией комиссия, на которой рассматриваются вопросы, касающаяся вопросов железнодорожных тарифов.

«В этом году мы получили скидки от 10% до 40% в зависимости от направления», — заявил Ляхнович.

Он добавил, что Минск также получил скидку «по отдельным видам грузов на большой порт Санкт-Петербурга и самую большую скидку на порты Астрахани и сухопутный маршрут Север — Юг в сторону Каспийского моря».

До этого посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что белорусский экспорт в РФ за 2022 год стал рекордным и увеличился более чем на 40%. Так Минск смог компенсировать потери от закрытия европейских рынков.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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