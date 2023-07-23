В Финляндии без российских туристов разорился поселок

Финская аутлет-деревня Zsar, расположенная поблизости от границы, стала банкротом без туристов из России, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Zsar Outlet Village была открыта в ноябре 2018 года и привлекла инвестиций в размере 40 миллионов евро. Однако пандемия, а затем недружественные действия финских властей против России — в том числе закрытие границы — привели к тому, что компания подала на банкротство.

«В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка», — рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен.

Отсутствие российских клиентов он назвал «смертельным ударом».

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