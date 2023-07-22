Эксперт рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск

Бухгалтерия выплачивает отпускные по специальной формуле, зная ее, можно спланировать отпуск и проверить, корректно ли предприятие производит выплаты своим работникам, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Не стоит забывать, что отпускные — это не бонус к зарплате, а ее часть, которую выплачивают заранее. То есть после отпуска сотруднику выплатят зарплату не за весь месяц, а только за тот период, который он провел на работе», — объяснил эксперт.

Также Виноградов разъяснил, что расчет отпускных ведется не по такой же схеме, как заработной платы. Поясняется, что зарплату платят за отработанные фактически дни, а отпускные — за календарные дни, умноженные на среднедневной заработок.

Для того чтобы самостоятельно рассчитать примерный размер отпускных, следует разделить зарплату на 29,3, на среднее количество дней в месяце, а затем умножить на количество дней отпуска, пояснил Виноградов.

По словам специалиста, можно немного выиграть в деньгах, отправившись в отпуск не с понедельника, а с конца предыдущей недели. Например, взяв отпуск с пятницы.

«За выходные вы получите деньги, которые не учитываются в зарплате», — заключил Виноградов.

До этого юрист объяснил, что делать при отказе работодателя в отпуске.

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