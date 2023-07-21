Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России установили единую ставку НДФЛ для работников на удаленке и фрилансеров

Госдума одобрила введение единой ставки НДФЛ в 13-15% для фрилансеров и удаленщиков

close
100%
Depositphotos

Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13-15% для и граждан, работающих на российские организации дистанционно как в России, так и за ее границами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Сазанова.

По его словам, ставка НДФЛ для вышеуказанных групп граждан устанавливается в стандартном размере 13% (для заработков более 5 миллионов рублей в год — 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

«Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов», — объяснил Сазанов.

Согласно информации агентства, документ вносит масштабные корректировки в Налоговый кодекс, чтобы реализовать отдельные положения ключевых направлений налогополитики. Он также определяет порядок налогообложения доходов россиян, трудящихся удаленно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на компании из РФ.

Накануне депутаты Государственной думы во II чтении приняли законопроект, который предполагает взимание налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартным ставкам в 13-15% с заработков граждан, которые работают из-за границы.

Ранее сообщалось, что россиян могут освободить от налогов по прощенным иностранцами долгам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях