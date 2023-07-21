В России установили единую ставку НДФЛ для работников на удаленке и фрилансеров

Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13-15% для и граждан, работающих на российские организации дистанционно как в России, так и за ее границами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Сазанова.

По его словам, ставка НДФЛ для вышеуказанных групп граждан устанавливается в стандартном размере 13% (для заработков более 5 миллионов рублей в год — 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

«Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов», — объяснил Сазанов.

Согласно информации агентства, документ вносит масштабные корректировки в Налоговый кодекс, чтобы реализовать отдельные положения ключевых направлений налогополитики. Он также определяет порядок налогообложения доходов россиян, трудящихся удаленно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на компании из РФ.

Накануне депутаты Государственной думы во II чтении приняли законопроект, который предполагает взимание налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартным ставкам в 13-15% с заработков граждан, которые работают из-за границы.

Ранее сообщалось, что россиян могут освободить от налогов по прощенным иностранцами долгам.