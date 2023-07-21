В России вырос средний лимит по кредитным картам

Средняя сумма, которую банки готовы давать в долг россиянам по кредитным картам, достигла рекордных 97,8 тыс. рублей в июне 2023 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Скоринг Бюро».

В июне 2023 года российские банки одобрили физлицам 2,15 млн новых кредитных карт на 210,6 млрд рублей. Такой объем — абсолютный максимум за все время наблюдений. По сравнению с маем выдачи увеличились на 2,8% в денежном выражении, но сократились на 1,5% в количественном. Рост во многом был обеспечен за счет существенного изменения среднего лимита по одобренным кредиткам: в июне показатель достиг 97,8 тыс. рублей.

По словам гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, увеличение средней суммы по кредитным картам является следствием ускорения роста цен в стране. Речь идет о том, что растет инфляция, вместе с которой повышаются номинальные доходы населения, из которых оплачивается задолженность по кредитам.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что инфляция является одним из факторов роста среднего лимита по кредитным картам. Потребители, на фоне ослабления рубля, стали торопиться с покупкой товаров длительного пользования, ожидая дальнейшего роста цен. Кроме того, за кредитками могли обращаться и более качественные заемщики, которые претендуют на увеличение одобренных лимитов.

17 июля газета «Известия» писала, что жители России смогут отправлять переводы самим себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн руб. в месяц.

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