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Австралия объявила о новых санкциях в отношении российских граждан и организаций

Австралия объявила о введении новых санкций в отношении ряда российских граждан и 35 организаций

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Shutterstock

Австралийское правительство вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан из России и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, информирует ТАСС.

В заявлении министра отмечается, что санкции применяются к «35 предприятиям в области оборонных, технологических и энергетических секторов, а также к 10 гражданам России и Белоруссии». Вонг отметила, что это решение было принято в тесном сотрудничестве с международными партнерами и направлено на оказание максимального давления на тех, кто поддерживает «вторжение России на Украину», как прямо, так и косвенно. Она также отметила, что санкции затрагивают предприятия, имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России.

По словам главы МИД, в новый санкционный список включены компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование для российских Вооруженных сил, а также организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов. Кроме того, финансовые ограничения применены к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, первому вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку, а также генеральному директору концерна «Калашников» Владимиру Лепину и генеральному директору холдинга «Вертолеты России» Николаю Колесову.

С марта 2014 года правительство Австралии уже более 25 раз объявляло о введении антироссийских ограничений. В санкционном списке Канберры находится более 1,1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ. Торговые отношения с Россией полностью прекращены, активы лиц, попавших в черный список, заморожены, а национальным организациям запрещено сотрудничать с компаниями, подпавшими под санкции.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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