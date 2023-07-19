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В слабом рубле заметили угрозу для российской экономики

ЦМАКП допустил возможность остановки роста экономики России из-за слабого рубля

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Shutterstock

Текущее ослабление курса рубля до 90 рублей за доллар может подорвать рост российской экономики в июле-декабре, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Специалисты центра сделали такой вывод по итогам исследования структуры конечного спроса в первом квартале этого года. В январь-марте положительные прогнозы по росту экономики были обусловлены максимальное по вкладу в валовый внутренний продукт (ВВП) госпотребление, но также большие запасы у предприятий. Одновременно потребление домохозяйств перестало снижаться.

Слабый рубль может переломить тенденцию, считают аналитики. Они пояснили, что падение курса нацвалюты может снизить потребительский и инвестиционный спрос, что, в свою очередь, замедлит рост экономики.

«Если не возникнет новых шоков (девальвационных, например) ...потребление домохозяйств уже с середины года может вновь стать значимым фактором экономического роста...ослабление рубля (рост цен на импорт) и повышение ключевой ставки ЦБ могут переломить формирующуюся тенденцию к росту»,— говорится в исследовании.

Вывод о том, что крепкий рубль — главный стимул для экономики, в апреле сделал Институт Гайдара. Так заявило 71% опрошенных институтом предприятий.

Ранее было названо «дно» рубля.

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