«Росатом» будет добывать уран в Намибии

Российская госкорпорация «Росатом» планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии. Об этом в госкорпорации сообщили РИА Новости в преддверии саммита Россия — Африка.

Как рассказали в «Росатоме», компания Headspring Investments, входящая в группу Uranium One, реализует проект по поиску и разведке месторождений урана в Намибии, в которой сосредоточено 7% мировых урановых запасов. По результатам проведенных геологоразведочных работ открыто крупное месторождение.

«Работы по разведке планируем завершить в 2026 году, а начать добычу урана в 2029 году со сроком отработки более 25 лет», — заявили в госкорпорации, подчеркнув, что предполагаемый объем инвестиций в проект составляет до $500 млн. В год планируется производить три тысячи тонн урана.

Ранее стало известно, что «Росатом» подписал соглашение о добыче лития в Боливии. Госкорпорация планирует инвестировать $600 млн в разработку месторождения лития в этой стране. Первую очередь промышленного комплекса планируется запустить в 2025 году.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.