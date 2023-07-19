Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Росатом» будет добывать уран в Намибии

«Росатом» в 2029 году планирует начать добычу урана в Намибии

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российская госкорпорация «Росатом» планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии. Об этом в госкорпорации сообщили РИА Новости в преддверии саммита Россия — Африка.

Как рассказали в «Росатоме», компания Headspring Investments, входящая в группу Uranium One, реализует проект по поиску и разведке месторождений урана в Намибии, в которой сосредоточено 7% мировых урановых запасов. По результатам проведенных геологоразведочных работ открыто крупное месторождение.

«Работы по разведке планируем завершить в 2026 году, а начать добычу урана в 2029 году со сроком отработки более 25 лет», — заявили в госкорпорации, подчеркнув, что предполагаемый объем инвестиций в проект составляет до $500 млн. В год планируется производить три тысячи тонн урана.

Ранее стало известно, что «Росатом» подписал соглашение о добыче лития в Боливии. Госкорпорация планирует инвестировать $600 млн в разработку месторождения лития в этой стране. Первую очередь промышленного комплекса планируется запустить в 2025 году.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях