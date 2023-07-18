Владелец брендов Vanish и Durex опроверг информацию о планах продолжать бизнес в России

В корпорации Reckitt Benckiser, владеющего брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, заявили, что информация о намерении британского производителя остаться в России не соответствует действительности, продолжается процесс передачи бизнеса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В корпорации отметили, что продолжают процесс по передаче права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что Reckitt Benckiser передумала уходить из России.

В апреле прошлого года Reckitt Benckiser объявила о намерении передать права на свой бизнес в РФ, но все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше.

В июне 2023-го шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity, владелей брендов Zewa, Libero, Libresse и TENA, объявила о прекращении работы в России. В компании заявили, что подписали соглашение с покупателем.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.