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Владелец брендов Vanish и Durex опроверг информацию о планах продолжать бизнес в России

РИА Новости: компания-производитель Durex и Vanish продолжает процесс передачи бизнеса в РФ

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Shutterstock

В корпорации Reckitt Benckiser, владеющего брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, заявили, что информация о намерении британского производителя остаться в России не соответствует действительности, продолжается процесс передачи бизнеса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В корпорации отметили, что продолжают процесс по передаче права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что Reckitt Benckiser передумала уходить из России.

В апреле прошлого года Reckitt Benckiser объявила о намерении передать права на свой бизнес в РФ, но все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше.

В июне 2023-го шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity, владелей брендов Zewa, Libero, Libresse и TENA, объявила о прекращении работы в России. В компании заявили, что подписали соглашение с покупателем.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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