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В России предложили по-новому оценить границы среднего класса и бедности

Экономист Клепач предложил новый подход к оценке среднего класса и бедности в России

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Osman Orsal/Reuters

Текущие стандартные подходы к определению бедности и среднего класса приводят к образованию неучтенной группы людей между данными классификациями, к которой не применялись ни меры по борьбе с бедностью, ни меры поддержки среднего класса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статью заведующего кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрея Клепача.

В противовес подходу только по доходам авторы предлагают использовать многокритериальные подходы к определению границ бедности и среднего класса, учитывающие социальные, экономические и поведенческие факторы.

По данным исследования, для бедных слоев населения применимы такие характеристики, как горизонт принятия финансовых решений менее трех месяцев, отсутствие долгосрочных финансовых целей, достаточность средств только для приобретения еды и одежды.

Авторы опроса вычислили, что результате в среднем за период с 2019 по 2021 год можно выделить несколько групп российского общества. Так, 17,7% домохозяйств имеют все три признака бедности и могут быть отнесены к бедным. Около 45,7% домохозяйств имеют два признака из трех, то есть имеют преобладающие признаки бедности. 32,6% домохозяйств имеют по одному признаку бедности, что приближает эти домохозяйства к среднему классу. И, наконец, 4,1% домохозяйств не имеют указанных признаков бедности и, скорее всего, могут быть отнесены к устойчивому среднему классу.

19 июня РИА Новости, ссылаясь на данные собственного исследования, сообщили, что Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа (ЯНАО, НАО) и Москва возглавили рейтинг регионов России по доходам населения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал число вышедших из черты бедности в 2022 году.

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