В Совфеде поддержали закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать закон, который обязывает банки проверять переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищению средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств. В связи с этим закон обязывает банки проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества до момента списания средств.

В публикации сообщили, что банки также должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, ели будет соответствующая информация от МВД о возбуждении уголовного дела или записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Кроме того, уточняется и механизм возврата похищенных денежных средств. Так, если банк заметит факт проведения операций без согласия клиента, причем на счет, который используется злоумышленниками, и если перевод все-таки осуществляется, то он будет обязан возместить эти средства полностью.

16 июля РИА новости со ссылкой на экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщили, что принятый Госдумой закон, который обязывает банки приостанавливать операции с признаками мошенничества, может вызвать сложности с проведением денежных переводов в России.

Ранее Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства.