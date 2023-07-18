Макрона уличили в «секретной сделке» с компанией Uber

Парламентская комиссия установила, что у президента Франции Эммануэля Макрона была «секретная сделка» с американской компанией Uber. Об этом сообщила радиостанция Radio France.

«Интенсивность контактов между Uber, Эммануэлем Макроном <...> показывает всю неспособность нашей системы оценивать и предотвращать влияние частных интересов на государственные решения», — отмечает радиостанция.

Год назад стало известно, что президент Франции, занимая пост министра экономики, помог компании Uber, после того, как работа сервиса была остановлена. К такому выводу пришли в Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ).

Представителям СМИ удалось установить, что в октябре 2015 года, когда таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии, лоббист компании в Европе Марк Макганн связался с Макроном, который пообещал разобраться с этим вопросом.

Вскоре во Франции вышел приказ, где запрет распространяется на «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.

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