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Названы неутешительные последствия для главного бенефициара зерновой сделки

Глава Российского зернового союза Злочевский: Турция потеряет выгоду от зерновой сделки

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что Турция, как основной бенифициар зерновой сделки, потеряет огромную выгоду из-за ее прекращения. Его слова приводит ТАСС.

«Турция — да, она была заинтересована в этих демпинговых поставках, она потеряет от прекращения этой сделки», — сказал он.

По его словам, Анкара потеряет дополнительную огромную выгоду и будет покупать зерновые по мировым ценам.

По словам Злочевского, прекращение работы сделки для России несет «только позитив».

«Негатив получит главный бенефициар этой сделки — Турция», — уточнил он.

Также Злочевский заявил, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за черноморской инициативы около $1 млрд.

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. В Киеве отметили, что надеются продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России при поддержке Турции и ООН.

Действующая под эгидой ООН международная морская организация (ИМО) получила письмо от российских властей об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море после завершения зерновой сделки.

Ранее миссия России в ООН назвала окончательным решение по зерновой сделке.

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