«Аэрофлот» открыл онлайн-продажу билетов на совместные перевозки с «Победой»

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила онлайн-продажу авиабилетов на совместные перевозки с дочерним лоукостером «Победа» из аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Отмечается, что пассажиры, которые путешествуют с пересадкой в Шереметьево, могут приобрести единый билет на рейсы «Аэрофлота» и лоукостера. Билеты доступны на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота».

Купить такие билеты можно будет по 28 направлениям маршрутной сети, по которым «Победа» летает из Шереметьево. В их числе города, которые дополняют собственную маршрутную сеть «Аэрофлота»: Владикавказ, Киров, Нальчик, Назрань и Чебоксары.

На протяжении всего маршрута для ручной клади применяются нормы «Победы», а на регистрируемый багаж — правила и тарифы «Аэрофлота».

В компании подчеркивают, что перевозка на совместных с «Победой» рейсах дает пассажирам ряд преимуществ. В частности, максимально комфортную стыковку в пределах Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево, удобную доставку багажа — он сразу летит до конечного пункта, а средняя стоимость перелета снижается за счет сегмента «Победы».

Ранее в «Аэрофлоте» рассказали о планах по набору сотрудников.