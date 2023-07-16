В «Тинькофф» сообщили о взятии комиссии за пополнение карт «Мир»

«Тинькофф банк» с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних банков, которые не являются партнерами. Об этом сообщает ТАСС.

«Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт «Мир» через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас партнерами банка «Тинькофф» являются МКБ, ВТБ, «Открытие» и »Почта банк».

8 июля банк «Тинькофф» с 17 июля приостановит SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance, но будет осуществлять в эту кредитную организацию переводы в рублях, тенге и юанях.

До этого сообщалось, что «Тинькофф банк» начал брать комиссию в размере 1% от вносимой суммы за пополнение счета наличными долларами и евро. Уточнялось, что за один раз на свой счет можно положить максимум 1 млн руб. или 20 тыс. долларов, евро или юаней.

В мае стало известно, что почти все крупные банки в России стали брать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2 %. Комиссию берут как минимум 15 крупных участников рынка.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.