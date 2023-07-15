Bloomberg объяснило, почему слабый доллар выгоден Байдену

Индекс доллара Bloomberg на прошлой неделе потерял более 60% своего прироста с мая 2021 года. Об этом сообщает одноименное агентство, отмечая, что это выгодно президенту США Джо Байдену.

Как пишет Bloomberg, падение индекса доллара говорит о том, что »Федеральная резервная система США (ФРС) смогла обуздать инфляцию и покончить с дороговизной жизни для американцев». Уровень инфляции в США в июне снизился до самой низкой отметки более чем за два года, составив 3%. По мнению инвесторов, на фоне падения цен ФРС может прекратить политику ужесточения ставок.

«Все это в совокупности улучшает экономические перспективы Байдена, который баллотируется на второй срок. Более слабый доллар помогает производителям и экспортерам, так как зарубежные покупатели, использующие иностранную валюту, могут позволить себе купить больше американских товаров. Президент Джо Байден записывает на свой счет еще одну победу. Жаль, что он не может этим похвастаться. Вы не услышите, как Байден говорит о долларе», — отмечается в публикации.

Там поясняется, что инвесторы и иностранные правительства не ценят вмешательство в валютный рынок, и Байден после избрания в президенты пообещал воздерживаться от такого вмешательства.

«Однако, может он говорить об этом или нет, это явная победа», — делается вывод в статье.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index показывает ослабление американской валюты. Он отслеживает динамику корзины из 10 мировых валют по отношению к доллару США. Данные индекса BBDXY начинаются с 31 декабря 2004 года с базовым уровнем 1000. На 13 июля 2023 года показатель составил 1220,1 против 1235,2 на 6 июля. Курс доллара на закрытии торгов Мосбиржи пятницу составил 90,6 руб., на 5 копеек упав к уровню открытия.

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