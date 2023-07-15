На Украине отменили одну из доплат пенсионерам

Украинское издание «На пенсии» сообщило, что из-за нехватки средств на Украине была отменена доплата пенсионерам, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения.

«Дело в том, что часто пенсионеры из других областей в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии», — объяснили в издании.

Отмечается, что выплаты бывшим ликвидаторам и работающим в зоне загрязнения, а также пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС пенсионерам сохраняются.

Ранее МЧС сообщило, что Россия выплатила более 80 млн рублей пенсионерам и бюджетникам на Украине.

По данным МЧС, с 4 мая 2022 года автомобильными колоннами ведомства в ДНР, ЛНР и на Украину доставлена очередная партия гуманитарной помощи весом почти 700 тонн. В составе груза — бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.