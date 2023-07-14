Правительство Украины не исключает отмену продления зерновой сделки

В правительстве Украины не исключают, что зерновая сделка после 17 июля не будет пролонгирована, и прорабатывают варианты экспорта продукции на в случае непродления соглашения. Об этом сообщает украинская газета «Страна», ссылаясь на анонимный источник в кабмине республики.

«Есть вероятность, что сделку продлят, но мы готовимся к работе в случае, если Россия выйдет из соглашения», — говорится в материале.

В правительстве страны отмечают, что в прошлый раз РФ пошла навстречу просьбе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана не останавливать работу коридора до выборов в Турции, однако сейчас выборы остались позади и подобных просьб не поступает.

По словам источника, в случае непродления зерновой сделки экспортировать зерновые культуры из Украины планируется через дунайские порты, польские Гданьск и Гдыню, а также румынский порт Констанца.

В статье указывается, что дунайский маршрут имеет ограниченный потенциал для увеличения перевалки, а пути через остальные три пункта более затратны для аграрных компаний, хоть и не имеют таких ограничений.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что финальное решение о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока отсутствует.

Ранее Россия нарастила долю в мировой торговле зерном вопреки санкционному давлению.