ФНС опровергла информацию об отмене передачи данных о мобилизованных для кредитных каникул

Федеральная налоговая служба опровергла появившуюся в сети информацию о приостановке автоматической передачи данных о мобилизованных судебным приставам для оформления кредитных каникул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Норма, регламентирующая обмен сведениями о мобилизованных между Федеральной налоговой службой и службой судебных приставов, является действующей», — уточнили в ФНС.

В ведомстве напомнили, что мобилизованные имеют право подать заявление на приостановку исполнительного производства по взысканию кредиторской и других задолженностей. Эта норма предусмотрена ранее принятым постановлением.

Ранее Telegram-каналы написали, что российское правительство якобы отменило постановление о необходимости на основании данных мобилизованных автоматически предоставлять кредитные каникулы. В мессенджерах указали, что военнослужащие должны продолжать выплачивать кредиты или сами собирать нужные справки.

Кредитные каникулы дают возможность заемщикам — участникам СВО и их семьям временно приостановить платежи по займу. Банки не имеют права отказать им в предоставлении отсрочки.

4 июля правительство приняло постановление, согласно которому налоговики и приставы обмениваются данными для защиты мобилизованных.

Ранее сообщалось о резком сокращении объема наличной иностранной валюты на руках у россиян.