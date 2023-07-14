Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФНС опровергла информацию об отмене передачи данных о мобилизованных для кредитных каникул

ФНС продолжит обмен информацией о мобилизованных с приставами по поводу кредитных каникул

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Федеральная налоговая служба опровергла появившуюся в сети информацию о приостановке автоматической передачи данных о мобилизованных судебным приставам для оформления кредитных каникул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Норма, регламентирующая обмен сведениями о мобилизованных между Федеральной налоговой службой и службой судебных приставов, является действующей», — уточнили в ФНС.

В ведомстве напомнили, что мобилизованные имеют право подать заявление на приостановку исполнительного производства по взысканию кредиторской и других задолженностей. Эта норма предусмотрена ранее принятым постановлением.

Ранее Telegram-каналы написали, что российское правительство якобы отменило постановление о необходимости на основании данных мобилизованных автоматически предоставлять кредитные каникулы. В мессенджерах указали, что военнослужащие должны продолжать выплачивать кредиты или сами собирать нужные справки.

Кредитные каникулы дают возможность заемщикам — участникам СВО и их семьям временно приостановить платежи по займу. Банки не имеют права отказать им в предоставлении отсрочки.

4 июля правительство приняло постановление, согласно которому налоговики и приставы обмениваются данными для защиты мобилизованных.

Ранее сообщалось о резком сокращении объема наличной иностранной валюты на руках у россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях