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Курс евро поднялся выше 101 рубля

Курс евро на Мосбирже в моменте подскочил выше 101 рубля, а доллар превысил 91 рубль

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Sergei Karpukhin/Reuters

В начале торгов курс рубля начал слабеть по отношению к основным валютам. Так, курс доллара в моменте превысил 91 рубль, а евро оказался выше 101 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На максимуме доллар доходил до 91,315 рубля, евро — до 101,593 рубля, а юань — до 12,738 рубля. Российская валюта ослабла до минимума, который последний раз фиксировался весной прошлого года.

К 10.29 мск рост курса доллара замедлился и он торгуется на уровне 90,72 рубля. Евро же находится на отметке в 101,21 рубля.

Курс рубля снижается на протяжении семи месяцев и практически непрерывно – уже месяц. По оценкам Центробанка, российская валюта в июне ослабела к доллару на 10,4% против 1% в мае, в июле тенденция продолжилась. В прошлый четверг доллар торговался на уровне 93,5 руб., евро – 102 руб.

6 июля аналитик PFL Advisors Илья Мароченков заявил, что рост евро выше 100 рублей на Московской бирже может быть связан с «бегством капитала либо изменением объемов притока экспортной выручки на рынок».

Ранее экономист раскрыла ключ к спасению российской экономики при ослаблении рубля.

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