Стало известно о росте июньской инфляции в России

Годовой размер инфляции в России в июне увеличился до 3,25%, что на 0,74% выше, чем в мае. Об этом сообщает Росстат в очередной публикации.

Также сообщается, что по сравнению с маем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, а по сравнению с декабрем 2022 года – 102,76%. При этом базовый индекс потребительских цен к маю 2023 года оказался выше и составил 100,49%.

Статистика показывает, что цены на фрукты и овощи снизились на 2,35% по сравнению с маем 2023 года, а на услуги — поднялись на 0,83%. В среднем цены на продовольственные товары остались неизменными и даже снизились на 0,01%, однако, если исключить из этой выборки овощи и фрукты, рост продовольственной инфляции по сравнению с маем составил 0,33%.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.