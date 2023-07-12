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Сбер за полгода выдал 1,5 триллиона рублей бизнесу на инвестиции

C января по июнь Сбербанк выдал бизнесу 1,5 трлн рублей на новые проекты

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Пресс-служба Сбера

C января по июнь текущего года Сбербанк выдал 1,5 трлн рублей российскому бизнесу на финансирование новых проектов, сообщили «Газете.Ru» в банке.

Уточняется, что этот показатель на 40% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Сбер увеличил портфель инвестиционного и проектного кредитования бизнеса на 13%, в результате чего к июлю он достиг 7,7 трлн рублей. С начала года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 11,5%.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, рост инвестиционного кредитования отражает в целом готовность экономики к дальнейшему развитию. Наибольший спрос на инвестиционное финансирование в Сбербанке в первом полугодии зафиксировали со стороны девелопмента, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, энергетики и металлургии.

«Мы рады констатировать, что бизнес успешно трансформируется в новых условиях и возвращается к реализации перспективных проектов», — добавил Попов.

До этого стало известно, что клиенты Сбера вложили 227 млрд рублей в готовые инвестиционные решения за полгода.

Ранее руководитель пресс-службы Сбера рассказала, как бизнесу справляться с внешними вызовами.

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