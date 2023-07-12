В Ереване прогнозируют по итогам года рост товарооборота с Россией до 60%

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что рост товарооборота между Ереваном и Москвой к концу нынешнего года может достигнуть 60%. Об этом министр на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге заявил в интервью ТАСС.

По словам Керобяна, в 2022 году торговый оборот Армении и России превысил $5 млрд. Сейчас отмечается двукратный рост торговли. Министр выразил мнение, что в конце 2023 года рост составит 50–60%.

Керобян отметил, Россия является основным торговым партнером Армении. Он уточнил, что торговля Армении с другими странами ЕАЭС тоже возросла вдвое.

Ранее сообщалось, что министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил о резком росте армянского экспорта в Россию. По словам министра, по сравнению с 2021 годом в 2022 году рост экспорта в РФ составил 187%. По его словам, основная часть поставок приходилась на реэкспорт. При этом поставки армянской продукции в Россию подросли на 47 процентных пунктов.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.