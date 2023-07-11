Силуанов оценил доходы России от импорта в этом году

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сейчас перевыполняет план по импортным доходам. Его слова приводит «Прайм».

«...У нас доходы от импорта стали даже больше, чем доходы от экспорта. Импорт восстановился более высокими темпами, чем экспортные поступления. Тем не менее плановые доходы от импорта мы перевыполняем, идем хорошими темпами, а по экспорту чуть пока доходы отстают от наших планов», — сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы, комментируя вопрос об объемах торговли в прошлом году.

По словам министра финансов, в прошлом году была хорошая внешняя конъюнктура на товары российского экспорта, в первую очередь, нефть и газ. Дополнительные доходы федерального бюджета от их поставок за рубеж составили 2, 5 млрд руб., сказал он. Силуанов уточнил, что они пошли на финансирование задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

В июне директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев сообщил газете «Известия», что российский импорт практически восстановился до докризисного уровня в том числе из-за налаживания новых путей снабжения, благоприятного валютного курса, параллельного импорта.

Ранее сообщалось, откуда Россия завезла помидоров на $30 млн.