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В России создали аналог электропоезда «Ласточка»

Российский аналог электропоезда «Ласточка» показали на выставке «Иннопром»

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expo.innoprom.com

Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) представил на Тринадцатой международной промышленной выставке «Иннопром-2023» скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС104, собранный полностью из российских комплектующих. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что модель станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов.

Отечественный электропоезд начнет совершать регулярные рейсы до конца 2023 года, рассказали в группе «Синара».

В марте генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что РЖД ожидает поставок полностью российского аналога электропоезда «Ласточка» во второй половине 2023 года.

В июне Белозеров заявил, что компания заказала у вагоностроителей специальные туристические вагоны со стеклянными потолками. Также он информировал, что РЖД продолжает строительство российского высокоскоростного поезда и доделает его в 2027 году.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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