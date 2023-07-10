Бизнесменам рассказали, как избежать выездных налоговых проверок

В первом полугодии 2023 года предприятия и бизнес Республики Татарстан доплатили по налогу на добавленную стоимость почти полмиллиарда (487 млн) рублей после проверок налоговой. О том, какие методы ведения бизнеса могут привлечь внимание налоговых инспекторов и как избежать выездных проверок, в интервью «Реальному времени» рассказал руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин.

По его словам, есть 12 критериев риска, по которым инспекторы отбирают налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки. Так, это может быть низкая налоговая нагрузка, отражение убытков в бухгалтерской или налоговой отчетности в течение нескольких налоговых периодов, значительные суммы налоговых вычетов, перечислил Сафиуллин. Кроме этого, налоговиков может насторожить превышение роста расходов над ростом доходов, приближение к предельным значениям установленных показателей, которые позволяют применять специальные налоговые режимы, заработная плата работников, если она находится на уровне ниже среднего по отрасли в регионе. Последние критерии — «миграция» между налоговыми органами, ведение хозяйственной деятельности преимущественно с контрагентами-посредниками, перекупщиками и низкий уровень рентабельности деятельности.

«Хотел бы подчеркнуть, что значительное количество добросовестных налогоплательщиков не сталкиваются с проведением выездных налоговых проверок, а советы для остальных самые простые: работать и платить налоги в полном объеме в установленный срок, не прибегать к схемам оптимизации налогообложения, соизмерять результаты своей работы с критериями риска, предложенными ФНС России», — отметил главный налоговик.

По его словам, сделать это можно в личном кабинете юридического лица на сайте ФНС России в разделе «Как меня видит налоговая». Если вы получили сообщение от налоговой инспекции о том, что были установлены расхождения, Сафиуллин советует своевременно представить уточненную отчетность.

В конце июня сообщалось, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для «богатых москвичей» с доходом более 25 млн рублей в год.

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