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Ретейлеры захотели продавать алкоголь и табак по биометрии

«Ъ»: ретейлеры хотят продавать алкоголь и табак по биометрии для подтверждения возраста

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Крупные продуктовые сети хотят автоматизировать кассы самообслуживания (КСО) для продажи алкоголя и табака при помощи биометрических данных, что упросит подтверждение возраста. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и участников рынка.

Источник издания на рынке отметил, что представители торговых сетей обратились в Минцифры с просьбой разъяснить толкование законодательства о персональных данных. Речь идет о том, есть ли возможность использовать данные из единой биометрической системы (ЕБС) для верификации покупателей табака и алкоголя, что позволит не требовать предъявления паспорта на КСО. Это, в свою очередь, может разгрузить сотрудников.

В АО «Центр биометрических технологий» заявили, что по закону использовать биометрические данные для подобных покупок уже возможно, так как биометрические данные приравниваются к предъявлению паспорта. При этом эксперты рынка считают, что для внедрения технологии биометрии в КСО необходимо обновить программное обеспечение. При этом внедрение КСО помогает разгрузить трафик в магазине, а введение цифровой идентификации может увеличить эффективность продаж.

По данным опроса ВЦИОМа за июнь 2023 года, отрицательно к сдаче биометрии относятся 32% опрошенных, а положительно — 27%. Кроме того, по данным NtechLab, 78% россиян предпочитают делать покупки с использованием банковских карт, а биометрию выбрали только 13% респондентов.

В конце декабря руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов заявил, что не стоит отрицать, что вокруг темы биометрии все еще ведется немало разговоров в обществе, однако какой бы передовой ни была технология в перспективе, давление на граждан неприемлемо.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрии.

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