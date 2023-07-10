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Правительство России может запретить правку госпрограмм и нацпроектов в конце года

«Ъ»: Минэкономики РФ предложило запретить правку госпрограмм и нацпроектов в четвертом квартале

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Министерство экономического развития РФ предложило запретить вносить изменения в перечень или значения показателей госпрограмм и нацпроектов в четвертом квартале года, на который они установлены. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, ранее введенная реформа управления госпрограммами позволила ответственным за их реализацию министерствам предлагать изменения в программы к концу года в случаях, когда выполнить намеченные планы не получилось, в результате чего это позволяло достигать целей.

Предложенные ограничения, отмечает газета, объясняются сложностями, которые правки создают в конце года для Минфина, который планирует бюджет, а также министерств, чьи цели по нацпроектам и госпрограммам часто связаны с задачами тех, кто осуществить запланированное не успел.

Подготовленное Минэкономики постановление, считает «Ъ», должно решить эти проблемы. Ответственным за реализацию программ в случае принятия законопроекта придется заняться более точным прогнозированием, с тем чтобы вносить изменения в госпрограммы раньше четвертого квартала или усиливать работу для достижения заявленных показателей без правок.

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