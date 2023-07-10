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В России вдвое снизилось предложение жилья для аренды

«Известия»: за год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%

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Depositphotos

Предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось за год до 53%, а за последний месяц — до 15%. С начала 2023 года этот показатель уменьшился на 37%, пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова.

Это касается городов с населением более 500 тыс. жителей, а также Московской и Ленинградской областей.

Как отметил Попов, число доступного для аренды жилья снижается седьмой месяц подряд. Обычно с декабря по март объем предложения растет и лишь затем начинает сокращаться, подчеркнул Попов.

По словам экспертов, в крупных городах владельцы некоторых сдаваемых на длительный срок квартир стали сдавать их в краткосрочную аренду, часть сдававших квартиры решила их продать. Кроме того, в РФ начали возвращаться уехавшие за границу россияне, что увеличило спрос на арендованное жилье и снизило число предложений.

Они также отмечают, что обычно к осени объем предложений аренды жилья сокращается, и этот год не станет исключением. В таких условиях найти недорогие варианты квартир с хорошим ремонтом будет гораздо сложнее.

Согласно прогнозу генерального директора Nika Estate Виктора Садыгова, цены на съемные квартиры могут вырасти на 10–15% с дальнейшим ростом спроса.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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