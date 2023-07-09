Стало известно о росте экспорта моторных масел в Россию из Южной Кореи

Компании Южной Кореи более чем в два раза нарастили экспорт моторных масел в Россию после ухода западных компаний с рынка РФ. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на статистику южнокорейского правительства.

Уточняется, что указанные моторные масла могут использоваться в танках, бронеавтомобилях и другой военной технике.

По данным издания, за прошлый год экспорт масел увеличился на 116% до $229 млн. Отмечается, что это произошло после того, как нефтяные компании, в том числе Total, Shell и BP, ушли из России.

В конце июня газета «Известия» писала, что в России наблюдается дефицит качественных моторных масел для автомобилей. Уточнялось, что такая ситуация сложилась из-за нехватки необходимых присадок (добавок) для их производства в РФ. Как указано в письме Национального автомобильного союза премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, на которое ссылалось издание, Россия испытывает дефицит синтетических моторных масел на основе полиальфаолефинов, эфиров и эстеров.

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