Стало известно о возможном снижении выручки «Газпрома» от поставок в Европу

Выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу может сократиться в четыре раза по итогам 2023 года, до $30 млрд. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

«По нашим ожиданиям, в 2023 году экспорт «Газпрома» в страны Европы, включая Турцию, снизится с 85 до порядка 60 миллиардов кубометров природного газа. Помимо объемных показателей при этом сократятся и цены реализации», — отметила Белова.

По ее словам, в прошлом году средняя стоимость своповых котировок была на уровне $1440 за тысячу кубометров. Сейчас же средние цены находятся на уровне $500 за тысячу кубометров.

Она добавила, что выручка «Газпрома» с европейского направления уменьшится с $90 млрд до $40 млрд. при этом бюджет лишится $28 млрд от сокращения поступлений от экспортных пошлин. Все эти потери будут компенсироваться, вполне вероятно, за счет роста налоговой нагрузки на «Газпром». Также ожидается рост поставок газа в Китай по итогам года, что улучшит показатели выручки российской компании.

5 июля директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян заявил, что «Газпром» получает выручку в размере примерно $4–5 млрд в год за поставки около 10–15 млрд кубометров газа через Украину в Европу.

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