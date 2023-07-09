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Турция и Египет запланировали увеличить объемы товарооборота

Dunya: Турция и Египет хотят увеличить двусторонний товарооборот до $20 млрд

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Depositphotos

В рамках нормализации отношений между Турцией и Египтом, помимо назначения послов, страны обсуждают возможность увеличения двустороннего товарооборота, который может достичь $20 млрд. Об этом Dünya заявил председатель Турецко-египетского делового совета Комиссии по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Мустафа Денизер.

«Если мы обеспечим комфортный ввоз турецких товаров в Египет, мы сможем еще больше увеличить торговый баланс. Двусторонний товарооборот в объеме десяти миллиардов долларов, состоящий преимущественно из промышленной продукции, может достигать 15-20 миллиардов долларов», — отметил Денизер.

По его словам, в ближайшие несколько лет могут вырасти инвестиции в секторах розничной торговли, энергетики, бытовой техники, транспорта. Поэтому отношения двух стран, которые последние 10 лет были в застое, начали меняться. При этом за последние полтора года были предприняты взаимные положительные шаги.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), поставки товаров из Турции в Египет в 2019 году составили $3,32 млрд. Уже в 2020 году показатель упал до $2,95 млрд. Однако из-за влияния взаимных шагов двух стран экспорт вырос до $4,03.

4 июля Турция и Египет впервые за 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения. Отмечается, что Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена. Каир объявил о назначении своим послом в Анкаре Амра аль-Хамами.

Ранее сообщалось, что Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между странами.

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