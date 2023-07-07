Эксперты оценили последствия отмены комиссии за переводы

Отмена банками комиссий за переводы может спровоцировать рост мошенничества и снижение финансового результата кредитных организаций, считает экономист Татьяна Рычкова. Такое мнение она высказала в беседе с «Лентой.ру».

«Что касается бесплатных переводов за счет кредитных средств, отмена комиссий повлияет на увеличение форда и увеличит риски для банка в части возврата задолженности», — также подчеркнула эксперт.

По ее словам, в этом случае клиент банка может столкнуться с ростом задолженности.

В свою очередь стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов отметил, что Центробанк, предлагая Сберу отменить комиссии, не учитывает важные для крупных банков факторы, связанные с издержками на содержание офисов, дистанционное обслуживание клиентов и зарплаты. По мнению Суверова, отмена комиссии должна быть централизованной.

«А это возможно только при принятии соответствующего закона», — подчеркнул эксперт.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбер отменить комиссии за переводы в другие банки. В свою очередь экономист Андрей Бархота назвал эту идею утопической.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.