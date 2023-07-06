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Экономист раскрыла ключ к спасению российской экономики при ослаблении рубля

Экономист Ведута: развитие российской экономики — ключ к спасению при ослаблении рубля

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Global Look Press

Четкое планирование и развитие российской экономики — ключ к спасению при ослаблении рубля. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» заявила экономист Елена Ведута. 6 июля курс евро на Мосбирже достиг отметки в 100 рублей, а доллар превысил 92 рубля. По словам эксперта, в падении российской валюты нет ничего удивительного в условиях немалых затрат на проведение специальной военной операции и производства продукции оборонно-промышленного комплекса.

«Чудес не бывает. Недавно выступал директор ЦРО Великобритании и четко сказал, что они не собираются воевать с Китаем, должна быть конкуренция и вот для этой конкуренции они собираются выстраивать производственные цепочки, обеспечивающие рост их промышленности и внедрение новых технологий», — отметила Ведута.

Она подчеркнула, что выстраивание производственных цепочек, — это и есть планирование и расчет экономики.

6 июля ведущий аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова заявила, что курс доллара может стабилизироваться в течение одного-двух месяцев, если не произойдет новых, в том числе внутриполитических, шоков.

Ранее в Центробанке назвали приемлемой ситуацию с курсом рубля.

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