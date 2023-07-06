Болгария планирует продать Украине оборудование недостроенной АЭС

Болгария намерена продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что по данной сделке в текущий момент идут переговоры, а ее условия заключаются в том, что софийская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской государственной атомной компании «Энергоатом» оборудование с недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн.

До этого главы Минэнерго Болгарии и Украины Росен Христов и Герман Галущенко обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области атомной энергетики на неформальном заседании Совета ЕС в Стокгольме.

В заявлении пресс-службы болгарского энергетического ведомства отмечается, что министры двух государств обсудили возможность сотрудничества в области атомной энергетики, а также использование российского оборудования для АЭС «Белене» на Украине (двух реакторов АЭС, которые находятся в Болгарии).

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