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Экономист объяснил причины резкого ослабления рубля

Экономист Колташов: ослабление рубля было запланировано

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Global Look Press

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире «Радио 1» объяснил причины резкого падения рубля. Утром в среду, 5 июля, курс евро на Мосбирже достигал отметки в 98,31 руб. впервые с конца марта 2022 года. По словам эксперта, тенденция ослабления российской валюты была запланирована.

«Рубль в последнее время сдал слишком много позиций по отношению к западным валютам. Это было анонсировано еще на ПМЭФ, когда в качестве «замечательной идеи» предлагалось ослабить рубль до оптимального курса 80-90 рублей за доллар, а евро — до 100 рублей. Суммарное ослабление рубля оценивается примерно в 75%», — пояснил Колташов.

Он также отметил, что это результат серии плановых девальваций для поддержания рентабельности экспортеров. При этом, по прогнозам эксперта, в какой-то момент ослабление рубля остановится, поскольку Россия близка к достижению тех курсовых уровней, которые назывались в ходе Петербургского международного экономического форума.

Накануне финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что нынешний курс рубля определяется информационным фоном и ажиотажным спросом. По его мнению, ситуация начнет выправляться, когда «бизнесмены выйдут из летаргического сна — и начнут действовать».

Ранее сообщалось, что доллар и евро будут в дальнейшем укрепляться по отношению к рублю.

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