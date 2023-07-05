Продажи ноутбуков в России стали снижаться

Продажи ноутбуков в России упали на 11,5% в период с января по май 2023 года в штуках. Падение в деньгах же составило 25%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные экспертов и участников рынка.

В январе-мае продажи ноутбуков в России снизились на 11,5% год к году в штуках и на 25% в деньгах, до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд руб. соответственно, сообщили в Holodilnik.ru. Другие участники рынка также дают схожие оценки по снижению продаж. При этом отмечается рост доли китайских брендов.

Эксперты рынка посчитали, что помимо китайских брендов, на российском рынке увеличивается доля техники из Тайваня. Так, в период с января по май, доля тайваньской MSI достигла 21%. При этом тайваньская компания может попасть под санкции Запада из-за поставок своей техники на территорию России.

Аналитики добавили, что продажи ноутбуков в России к концу года могут сократиться на 10% в штуках. В целом, на ситуацию влияет усиление доллара, что впоследствии сказывается на итоговых ценах. Однако продажи могут стабилизироваться, если доля более дешевых китайских брендов продолжит расти.

24 апреля «Коммерсантъ» писал, что продажи ноутбуков в России в течение первых трех месяцев текущего года снизились на 20%, в натуральном выражении — до 812 тыс. устройств.

Ранее сообщалось, что поставки ноутбуков в Россию в период с января по ноябрь 2022 года упали на 65% по сравнению с тем же периодом 2021 года.