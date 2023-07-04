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Бизнес попросил освободить резидентов особых экономических зон от налога на сверхприбыль

«Известия»: резидентов особых экономических зон просят освободить от налога на сверхприбыль

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Торгово-промышленная палата предложила исключить резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) из обязательства уплаты налога на сверхприбыль, так называемого windfall tax. Это следует из заключения палаты, которое было представлено во время второго чтения законопроекта, сообщает газета «Известия».

Предложение относится только к компаниям, которые в 2018 и 2019 годах осуществляли капитальные вложения и чьи проекты не достигли 50% запланированной производственной мощности. Законопроект, принятый в первом чтении в конце июня, лишает компании стимула для инвестиций, считают эксперты. Если исключение будет принято, это побудит компании вкладывать в свое развитие.

Согласно законопроекту, «сверхприбыль» определяется как превышение среднего дохода за 2021–2022 годы над доходом за 2018–2019 годы. Однако документ не предусматривает исключений для налогоплательщиков, которые в 2018 и 2019 годах осуществляли капитальные вложения, но не проводили заметной коммерческой деятельности и не получали значительной прибыли, пояснил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Согласно предложению ТПП, резиденты особых экономических зон, которые в 2018 и 2019 годах осуществляли капитальные вложения и чьи проекты не достигли 50% запланированной производственной мощности, должны быть освобождены от windfall tax. Палата направила письмо с заключением на имя главы комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Ранее сообщалось, что общий взнос российского электроэнергетического сектора в бюджет по налогу на сверхприбыль может составить до 25 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель

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