В Грузии возмутились санкциям Украины в отношении Georgian Airways

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против авиакомпании Georgian Airways. Его слова приводит ТАСС.

«Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа на фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — заявил спикер.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Ограничения, в том числе, были введены и против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов на территорию России.

Сам Гаиашвили заявил, что ему неинтересны санкции Украины, введенные против него и его компании. До этого он сказал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может вскоре стать персоной нон грата в своей стране из-за того, что та не пытается наладить отношения с другими странами.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.