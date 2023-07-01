Во Франции за четыре дня разграбили более 200 супермаркетов, магазины и банки

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в стране за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFM.

Он добавил, что также были разграблены десять торговых центров и более 200 супермаркетов, множество офисов банков и страховых компаний и магазинов одежды.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, сообщили в канцелярии президента ФРГ.

Уточняется, что поездка была намечена на 2-4 июля.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять их требования.

До этого французский лидер досрочно покинул саммит Евросоюза в Брюсселе из-за беспорядков в стране.

Также сообщалось, что бойцы элитного подразделения выдвигаются в Лион из-за погромов.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.