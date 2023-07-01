Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Первый рейс из московского аэропорта Шереметьево отправился в кубинский курортный город Варадеро. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», на самолетах Boeing-777. Борт рассчитан на 457 пассажиров.

По словам официального представитель авиакомпании «Россия» Сергея Старикова «спрос на билеты колоссальный».

Время полета между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов. Как сообщает ТАСС, загрузка рейса — почти 100%.

Самолет вылетел в 9.33 мск и приземлится Варадеро на Кубе в 15:57 по местному времени.

Также сообщалось, что авиакомпания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.

Ранее Куба высказалась в поддержку России.