Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой, рейс вылетел из Москвы в Варадеро

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Первый рейс из московского аэропорта Шереметьево отправился в кубинский курортный город Варадеро. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», на самолетах Boeing-777. Борт рассчитан на 457 пассажиров.
По словам официального представитель авиакомпании «Россия» Сергея Старикова «спрос на билеты колоссальный».

Время полета между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов. Как сообщает ТАСС, загрузка рейса — почти 100%.

Самолет вылетел в 9.33 мск и приземлится Варадеро на Кубе в 15:57 по местному времени.

Также сообщалось, что авиакомпания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.

Ранее Куба высказалась в поддержку России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях